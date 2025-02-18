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Оливер Берман рассказал, как сдал на права лишь со второй попытки

Оливер Берман рассказал, как сдал на права лишь со второй попытки
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Британский гонщик «Хааса» Оливер Берман признался, что получил водительские права со второй попытки.

«Я не остановился перед знаком «стоп». Я не проехал его, сбавил скорость, но, знаете, будто бы полз, а нужно было остановиться», — приводит слова Бермана The Race.

В настоящий момент Берману 19 лет. Предыдущий сезон британский пилот провёл в Формуле-2, где занял 12-е место. На Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 2024 года Оливер заменил испанца Карлоса Сайнса и выступил за «Феррари», финишировав седьмым в гонке. В сезоне-2025 его партнёром по «Хаасу» станет француз Эстебан Окон.

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