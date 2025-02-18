Джек Дуэн ответил, как относится к подписанию Колапинто в «Альпин»

Пилот «Альпин» австралиец Джек Дуэн высказался о подписании в команду аргентинца Франко Колапинто в качестве резервиста.

«Так или иначе, а вы один из 20 гонщиков Формулы-1. И я понимал, выступая в картинге, Формуле-3, Формуле-2, что сделаю всё для того, чтобы попасть в Формулу-1.

Если в команде есть кто-то, кто хорошо выступает, вы всегда будете ощущать давление на своих плечах, это беспощадный спорт. Но каким бы ни было давление, я хочу насладиться им, принять его и получить удовольствие от своего сезона в Формуле-1», — приводит слова Дуэна издание Racingnews365.

Ранее в «Альпин» провели сравнительные тесты Дуэна и Колапинто.