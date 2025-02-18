«Если бы я был руководителем команды». Сайнс намекнул, что не понимает выбор «Ред Булл»

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что не понимает некоторых руководителей команд из-за выбора пилотов.

«Командам нужны пилоты, которые подталкивают друг друга. Ландо и я, Шарль и я, Алекс и я — именно такие пары пилотов. Если бы я был руководителем команды в будущем, я бы искал именно таких пилотов. Не понимаю, почему бы не захотеть видеть в команде пилотов, которые действительно будут помогать друг другу становиться лучше через конкуренцию», — сказал Карлос Сайнс в подкасте SoyMotor.

Напомним, после ухода из «Феррари» некоторые слухи связывали Карлоса Сайнса с потенциальным местом в «Ред Булл», однако в конечном итоге его получил новозеландец из «РБ» Лиам Лоусон.