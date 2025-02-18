Берман назвал «суровым» решение ФИА не давать ему статус новичка в сезоне-2025

Британский пилот «Хааса» Оливер Берман отреагировал на то, что ФИА не дала ему статус новичка в предстоящем сезоне. Для получения статуса новичка нужно провести два или менее Гран-при, согласно регламенту Федерации.

«Знаю, что официально не являюсь новичком, но это довольно суровое решение. Да, я всё ещё считаю себя новичком. Конечно, ведь в командах есть новички, проехавшие больше километров за рулём болида Формулы-1, чем я. И они всё ещё официально считаются новичками.

Есть трассы, на которых я не был, и я не провёл ни одного полного сезона в Формуле-1, так что в моих глазах я новичок», — приводит слова Оливера Бермана F1oversteer.

Напомним, о том, что Оливер не получит статус новичка в новом сезоне, стало известно в конце 2024 года. За плечами у Бермана три полноценных Гран-при в Формуле-1 за два последних сезона.