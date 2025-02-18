Экс-пилот Формулы-2: гонки становятся только дороже, нужны действия со стороны ФИА

Бывший гонщик Формулы-2 Зак О'Салливан высказался о росте цен на выступление в младших сериях автоспорта с каждым годом. Напомним, О«Салливан не смог закончить прошлый сезон Формулы-2 из-за финансовых проблем. Нынешний сезон Зак проведёт в японской Супер Формуле.

«Финансы всегда были проблемой в этом виде спорта, но сейчас всё становится только дороже. Каждый год, когда я выступал в гонках, даже если речь шла об одной и той же серии дважды, на следующий год это обходилось дороже, потому что люди просто берут всё больше и больше. Конечно, мне легко сидеть здесь и говорить, что нужно что-то менять, хотя на самом деле команды просто пытаются удержаться на плаву. Чтобы изменить ситуацию, нужно что-то гораздо большее, действия со стороны ФИА. Пока это не произойдёт, ситуация останется прежней.

Конечно, есть определённая помощь с финансированием, но в большей части это деньги семьи, и если вы не можете себе этого позволить, то вам приходится уходить. К сожалению для меня, мы знали, что это будет очень сложный год в финансовом отношении, однако ситуация достигла критической точки в августе. Мы продержались какое-то время, но недостаточно долго.Так устроен этот вид спорта, и мы действительно старались привлечь как можно больше людей, чтобы попытаться заполнить финансовые пробелы, однако, к сожалению, этого оказалось недостаточно», — приводит слова Зака О'Салливана BBC.