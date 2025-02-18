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Расселл: в прошлом году ситуация с Ферстаппеном вышла из-под контроля

Расселл: в прошлом году ситуация с Ферстаппеном вышла из-под контроля
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своём соперничестве с четырёхкратным чемпионом мира, гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я с ним не общался, но у меня нет никаких опасений на его счёт. В прошлом году я почувствовал, что ситуация вышла из-под контроля, и я не собирался это терпеть. Но сейчас 2025 год, я сосредоточен на работе, а работа заключается в том, чтобы побеждать. Я не собираюсь меня свой подход, борясь с ним или другими гонщиками. Цель всё та же. Посмотрим, когда доберёмся до Мельбурна», — приводит слова Джорджа Расселла RacingNews365.

Напомним, в новом сезоне напарником Джорджа Расселла станет дебютант чемпионата, итальянец Андреа Кими Антонелли.

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