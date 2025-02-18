«Снова сменим название — скажу, что я в новой команде». Цунода — о сезоне-2026

Японский гонщик «Рейсинг Буллз» Юки Цунода высказался о своём будущем.

«Что меня ждёт в 2026 году? Я не знаю. Возможно, наша команда снова сменит название в новом году. Тогда скажу, что я в новой команде. Но посмотрим. Думаю, всё зависит от моих результатов. Конечно, я хотел бы остаться в семье «Ред Булл». Если перейду в старшую команду, это будет потрясающе. Если нет, то я бы всё равно с радостью остался, ведь я в этой команде уже пять лет. Думаю, я самый опытный пилот в истории этой команды.

Чувствую себя уже действительно связанным с каждым человеком,. Все люди в нашей команде смотрят в одном направлении. Чувствую большую поддержку с их стороны, что очень много для меня значит. Что бы ни случилось, могут быть интересные варианты. Очевидно, что моя главная цель — быть в этой команде, в нашей семье «Ред Булл», — приводит слова Цуноды GPBlog.