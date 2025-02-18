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«Думал только о дочери». Пилот NASCAR Cup Series — о своём перевороте на «Дейтоне-500»

«Думал только о дочери». Пилот NASCAR Cup Series — о своём перевороте на «Дейтоне-500»
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Гонщик команды RFK Racing Райан Прис прокомментировал свой переворот на гонке «Дейтона-500» — этапе открытия сезона NASCAR Cup Series.

«Когда машина оторвалась от земли, стало совсем тихо. Я думал только о своей дочери, мне очень повезло, что мне удалось выйти из этой ситуации невредимым. Но мы приближаемся к моменту, когда кому-то из нас этого не удастся. Я благодарен, что обошлось. Мы продолжаем стучать в одну и ту же дверь. надеясь, что что-то пойдёт иначе. Думаю, мы знаем, в чём проблема на суперспидвеях. Я не хочу быть примером того, что может случиться после таких переворотов. У меня двухлетняя дочь, у многих из нас здесь есть семьи. Нужно что-то делать, чтобы машины не отрывались от земли вот так», — приводит слова Райана Приса PlanetF1.

Напомним, в результате мощнейшего удара «Форд» Приса взлетел в воздух и перевернулся, однако затем приземлился на колёса. Отметим, что это не первый раз, когда автомобиль Приса переворачивается после аварии в Дейтоне: в 2023 году гонщик попал в больницу после 10 переворотов.

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