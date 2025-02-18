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В ФИА предложили способ повысить зрелищность Гран-при Монако

В ФИА предложили способ повысить зрелищность Гран-при Монако
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Комиссия Формулы-1 на первом заседании в 2025 году внесла предложение об увеличении количества обязательных пит-стопов на Гран-при Монако с целью повышения зрелищности гонок и интереса к ним в княжестве. Об этом сообщает пресс-служба ФИА.

Данный вопрос будет дополнительно обсуждаться Спортивным комитетом в ближайшие недели, однако предварительно он уже одобрен Комиссией ФИА.

Помимо этого, Комиссия утвердила изменения в испытаниях на гибкость заднего и переднего крыла. Проверка задних крыльев ужесточается с начала сезона, а передних — с Гран-при Испании, как и сообщалось ранее.

Также в ФИА сняли ограничение на количество коробок передач, которые команды могут использовать за сезон.

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