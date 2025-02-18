В Формуле-1 убрали ограничение на количество используемых коробок передач на сезон

Комиссия Формулы-1 на первом заседании в 2025 году сняла ограничение на количество используемых коробок передач пилотами за сезон, обосновав это тем, что надёжность существующих агрегатов делает его устаревшим. Об этом сообщает пресс-служба ФИА.

По старым правилам при сезоне в 24 гонки пилоты могли использовать не более пяти коробок передач за сезон без штрафа.

Напомним, помимо этого, на заседании Комиссия ФИА утвердила изменения в испытаниях на гибкость заднего и переднего крыла. Проверка задних крыльев ужесточается с начала сезона, а передних — с Гран-при Испании, как и сообщалось ранее.