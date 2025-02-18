Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Формуле-1 убрали ограничение на количество используемых коробок передач на сезон

В Формуле-1 убрали ограничение на количество используемых коробок передач на сезон
Комментарии

Комиссия Формулы-1 на первом заседании в 2025 году сняла ограничение на количество используемых коробок передач пилотами за сезон, обосновав это тем, что надёжность существующих агрегатов делает его устаревшим. Об этом сообщает пресс-служба ФИА.

По старым правилам при сезоне в 24 гонки пилоты могли использовать не более пяти коробок передач за сезон без штрафа.

Напомним, помимо этого, на заседании Комиссия ФИА утвердила изменения в испытаниях на гибкость заднего и переднего крыла. Проверка задних крыльев ужесточается с начала сезона, а передних — с Гран-при Испании, как и сообщалось ранее.

Материалы по теме
В ФИА предложили способ повысить зрелищность Гран-при Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android