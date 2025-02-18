Расселл: точно не будем снова лучшими друзьями с Ферстаппеном

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о взаимоотношениях с четырёхкратным чемпионом мира, гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Мы не говорили c Ферстаппеном после окончания сезона, да и намерения такого не было, если честно. Но это не то, о чём я вообще думал. Как я говорил ранее, мы должны сосредоточиться на нашей работе. Мы не будем снова лучшими друзьями, это точно», — сказал Джордж Расселл в интервью BBC.

Напомним, между Максом и Джорджем возник конфликт во время ГП Катара. Ферстаппена задело то, как Расселл общался с судьями во время разбирательств по поводу блокировки в субботней квалификации. Впоследствии оба гонщика неоднократно жёстко высказывались в адрес друг друга.