Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: точно не будем снова лучшими друзьями с Ферстаппеном

Расселл: точно не будем снова лучшими друзьями с Ферстаппеном
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о взаимоотношениях с четырёхкратным чемпионом мира, гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Мы не говорили c Ферстаппеном после окончания сезона, да и намерения такого не было, если честно. Но это не то, о чём я вообще думал. Как я говорил ранее, мы должны сосредоточиться на нашей работе. Мы не будем снова лучшими друзьями, это точно», — сказал Джордж Расселл в интервью BBC.

Напомним, между Максом и Джорджем возник конфликт во время ГП Катара. Ферстаппена задело то, как Расселл общался с судьями во время разбирательств по поводу блокировки в субботней квалификации. Впоследствии оба гонщика неоднократно жёстко высказывались в адрес друг друга.

Материалы по теме
Расселл: в прошлом году ситуация с Ферстаппеном вышла из-под контроля
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android