Общая презентация команд Формулы-1: онлайн-трансляция начнётся в 23:00 мск

В честь 75-летия Формулы-1 организаторы чемпионата мира решили впервые в истории провести общую презентацию всех команд в преддверии старта нового сезона. Сегодня, 18 февраля, на арене О2 в Лондоне соберутся все 10 команд чемпионата мира, чтобы представить пилотов и обновлённые ливреи болидов.

Зрителей ждёт двухчасовое шоу с представлением ливрей всех 10 команд чемпионата, а также с выступлениями артистов. Также планируются телевизионная трансляция и показ красной дорожки с прибытием гонщиков, руководителей команд и знаменитостей.

Мероприятие стартует в 23:00, а презентации стартуют уже в 23:12 мск. Первыми свою машину представят в «Кик-Заубер».

Ведущим шоу будет британский комик и актер Джейк Уайтхолл. Музыкальными гостями станут американский кантри-исполнитель Кейн Браун, музыкант mgk, композитор Брайан Тайлер, а также звёздная британская поп-рок-группа Take That.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мероприятия.