«Выглядишь чертовски старым». Хюлькенберг показал забавную переписку с Пересом

Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг поделился с подписчиками забавной перепиской с мексиканским экс-пилотом Формулы-1 Серхио Пересом. Перес написал Хюлькенбергу в ответ на опубликованную в социальных сетях фотографию из Лондона, где сегодня пройдёт презентация всех команд Формулы-1.

«Ты выглядишь чертовски старым», — отправил сообщение Хюлькенбергу Серхио Перес, добавив несколько смеющихся эмодзи.

«Спасибо за любовь, приятель», — ответил Хюлькенберг.

«Обожаю тебя, мужик. Задай им! Мы оба старые, не волнуйся», — написал в ответ Перес.

Фото: Страница Нико Хюлькенберга в социальных сетях

Напомним, Серхио Перес покинул Формулу-1 по окончании сезона-2024, в составе «Ред Булл» его заменил новозеландец Лиам Лоусон. Что касается Хюлькенберга, то Нико в нынешнем сезоне будет выступать в составе «Заубера». Прошлый сезон он провёл в американской команде «Хаас».