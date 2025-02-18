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Марко высказался о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл» до окончания контракта

Марко высказался о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл» до окончания контракта
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался на тему возможного ухода четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из команды до окончания контракта.

«Конечно, есть пункты об уровне болида. Но давайте предположим на минуту, что мы не в невыгодном положении с точки зрения двигателя. С Максом можно выигрывать, и отставая на одну-две десятые. Всё это — просто домыслы. Мы хотим выиграть пятый титул подряд, на этом мы полностью сосредоточены. С Феттелем нам это не удалось», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

Ранее, по информации в СМИ, Ферстаппен не исключил, что может покинуть команду до окончания соглашения в 2028 году.

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