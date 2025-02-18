Макс Ферстаппен подтвердил, что контактировал с «Астон Мартин»

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слухи, что «Астон Мартин» предложил ему более $ 1 млн за пять сезонов в команде.

«Это большие деньги. Честно говоря, я узнал об этом из прессы. Единственный контакт, который у меня был с «Астон Мартин» — по поводу GT3 в этом году. Особо нечего сказать. Я не буду пилотировать сам. Я планирую создать собственную команду в этом году, так что, конечно, нам нужно было обсудить некоторые вещи», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, действующий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года.