Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен подтвердил, что контактировал с «Астон Мартин»

Макс Ферстаппен подтвердил, что контактировал с «Астон Мартин»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слухи, что «Астон Мартин» предложил ему более $ 1 млн за пять сезонов в команде.

«Это большие деньги. Честно говоря, я узнал об этом из прессы. Единственный контакт, который у меня был с «Астон Мартин» — по поводу GT3 в этом году. Особо нечего сказать. Я не буду пилотировать сам. Я планирую создать собственную команду в этом году, так что, конечно, нам нужно было обсудить некоторые вещи», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, действующий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года.

Материалы по теме
Нет дыма без огня. Ферстаппен всё же перейдёт в «Астон Мартин»?
Нет дыма без огня. Ферстаппен всё же перейдёт в «Астон Мартин»?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android