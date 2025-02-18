Ферстаппен — о новых штрафах ФИА: больше не буду говорить слишком много, это точно

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о новых правилах Международной автомобильной федерации (ФИА) о штрафе за высказывания и нецензурную брань.

«Я предпочитаю не говорить об этой теме. Это может доставить мне неприятности. Так что я лучше не буду отвечать на этот вопрос. Сейчас можно гораздо меньше с точки зрения прямоты в высказываниях. Больше не буду говорить слишком много, это точно. Конечно, многое будет зависеть от того, что и кому конкретно вы говорите. Всё очень сложно. Очевидно, хочется потратить свои деньги не на штраф ФИА, а на свежую краску для детской. Нужно быть осторожным с тем, что ты говоришь. Это очевидно. Придётся держать рот на замке, но тогда СМИ получат не так много интервью», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.