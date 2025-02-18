«Зависит от того, где вы стартуете». Алонсо высказался о новых правилах на Гран-при Монако

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался о последних изменениях в правилах, касающихся Гран-при Монако.

«Зависит от того, где вы стартуете. Если вы стартуете вторым или третьим, то вам хватит одного-двух пит-стопов. Если стартуете последним, то вы захотите 10-12 обязательных пит-стопов. Два раза — мне нравится, это хороший вариант обязательных пит-стопов», — сказал Фернандо Алонсо на пресс-конференции.

Напомним, Комиссия ФИА внесла предложение об увеличении количества обязательных пит-стопов на Гран-при Монако с целью повышения зрелищности гонок и интереса к ним. Данный вопрос будет дополнительно обсуждаться Спортивным комитетом в ближайшие недели, однако предварительно он уже одобрен Комиссией ФИА. Речь идёт о проведении двух обязательных остановок.