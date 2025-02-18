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Леклер — о новых правилах Гран-при Монако: надеюсь, это добавит остроты

Леклер — о новых правилах Гран-при Монако: надеюсь, это добавит остроты
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о последних изменениях в правилах, касающихся Гран-при Монако.

«Думаю, это определённо поможет гонке. Суббота в Монако интересная, а вот в воскресенье немного не хватает остроты. Надеюсь, это решение добавит её», — сказал Шарль Леклер в интервью Sky Sports.

Напомним, Комиссия ФИА внесла предложение об увеличении количества обязательных пит-стопов на Гран-при Монако с целью повышения зрелищности гонок и интереса к ним. Данный вопрос будет дополнительно обсуждаться Спортивным комитетом в ближайшие недели, однако предварительно он уже одобрен Комиссией ФИА. Речь идёт о проведении двух обязательных остановок.

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