Леклер — о новых правилах Гран-при Монако: надеюсь, это добавит остроты

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о последних изменениях в правилах, касающихся Гран-при Монако.

«Думаю, это определённо поможет гонке. Суббота в Монако интересная, а вот в воскресенье немного не хватает остроты. Надеюсь, это решение добавит её», — сказал Шарль Леклер в интервью Sky Sports.

Напомним, Комиссия ФИА внесла предложение об увеличении количества обязательных пит-стопов на Гран-при Монако с целью повышения зрелищности гонок и интереса к ним. Данный вопрос будет дополнительно обсуждаться Спортивным комитетом в ближайшие недели, однако предварительно он уже одобрен Комиссией ФИА. Речь идёт о проведении двух обязательных остановок.