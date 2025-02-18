Норрис — о борьбе за титул в сезоне-2025: у нас больше нет оправданий

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался об ожиданиях от сезона-2025 и отметил, что команда настроена побороться за оба титула.

«Я точно надеюсь на оба титула в этом году. В этом сезоне у нас не может быть оправданий, в отличие от прошлого года. Нам не за что спрятаться. В прошлом году мы доказали, что у нас есть всё необходимое, чтобы бороться на вершине и быть лучшими. Если мы не сможем бороться в самом начале сезона, то, значит, мы недостаточно хороши и недостаточно хорошо поработали. Но мы определённо считаем иначе. Не таким был наш менталитет при подходе к этому сезону», — приводит слова Ландо Норриса RacingNews365.

Напомним, в прошлом сезоне Норрис стал вторым в чемпионате, уступив пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.