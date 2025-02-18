«Рейсинг Буллз» представила серьёзно обновлённую ливрею на сезон-2025 Формулы-1

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» представила обновлённую ливрею на сезон-2025 Формулы-1. В ливрее произошли серьёзные изменения, основным цветом команды теперь стал белый.

Фото: Соцсети «Рейсинг Буллз»

Фото: Соцсети «Рейсинг Буллз»

Фото: Соцсети «Рейсинг Буллз»

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды будут выступать японский гонщик Юки Цунода и представитель Франции, новичок Формулы-1 Исак Хаджар. По итогам сезона-2024 команда заняла восьмое место в Кубке конструкторов.

Общая презентация команд Формулы-1 проходит сегодня, 18 февраля, в Лондоне на арене О2. В течение вечера будут представлены все 10 обновлённых ливрей на сезон-2025. Мероприятие проводится в честь 75-летия Формулы-1, которое отмечается в нынешнем сезоне. Первый чемпионат Формулы-1 состоялся в 1950 году.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию события.