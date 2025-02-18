«Хаас» представил первые фотографии машины и обновлённую ливрею на сезон-2025

Команда Формулы-1 «Хаас» представила обновлённую ливрею на сезон-2025 Формулы-1. В раскраске машин произошли изменения, пусть и менее существенные, чем у «Рейсинг Буллз», представленной предыдущей. При этом американская команда опубликовала фотографии с обкатки, которая прошла несколько дней назад в Сильверстоуне.

Фото: Пресс-служба «Хааса»

Фото: Пресс-служба «Хааса»

Фото: Пресс-служба «Хааса»

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды будут выступать французский гонщик Эстебан Окон и один из новичков чемпионата британец Оливер Берман. По итогам сезона-2024 команда заняла седьмое место в Кубке конструкторов.

Общая презентация команд Формулы-1 проходит сегодня, 18 февраля, в Лондоне на арене О2. В течение вечера будут представлены все 10 обновлённых ливрей на сезон-2025. Мероприятие проводится в честь 75-летия Формулы-1, которое отмечается в нынешнем сезоне. Первый чемпионат Формулы-1 состоялся в 1950 году.

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