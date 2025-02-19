«Мерседес» представил ливрею на сезон-2025, на машине больше нет красного элемента

Команда Формулы-1 «Мерседес» представила обновлённую ливрею на сезон-2025 Формулы-1.

Фото: Пресс-служба «Мерседеса»

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды будут выступать британский пилот Джордж Расселл и итальянский новичок Формулы-1 Андреа Кими Антонелли. По итогам сезона-2024 команда заняла четвёртое место в Кубке конструкторов.

Общая презентация команд Формулы-1 проходит сегодня, 19 февраля, в Лондоне на арене О2. В течение вечера будут представлены все 10 обновлённых ливрей на сезон-2025. Мероприятие проводится в честь 75-летия Формулы-1, которое отмечается в нынешнем сезоне. Первый чемпионат Формулы-1 состоялся в 1950 году.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию события.