«Макларен» последним презентовал ливрею на сезон-2025

Команда Формулы-1 «Макларен» представила обновлённую ливрею на сезон-2025 Формулы-1.

Фото: Пресс-служба «Макларена»

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды продолжат выступать вице-чемпион сезона-2024 Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри. По итогам сезона-2024 команда завоевала Кубок конструкторов впервые с 1998 года.

Общая презентация команд Формулы-1 проходит 18 февраля, в Лондоне на арене О2. В течение вечера были представлены все 10 обновлённых ливрей на сезон-2025. Мероприятие проводится в честь 75-летия Формулы-1, которое отмечается в нынешнем сезоне. Первый чемпионат Формулы-1 состоялся в 1950 году.

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