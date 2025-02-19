«Могу заверить, это мотивирует». Карлос Сайнс — о вызовах перед новым сезоном Ф-1

Испанский гонщик Карлос Сайнс поделился мнением о предстоящем сезоне Формулы-1, в котором он будет выступать за «Уильямс». Ранее Карлос был пилотом «Феррари».

«Это психологический момент, который каким-то образом обязательно скажется на эмоциональном уровне такого пилота, как я, привыкшего бороться за победы. Не знаю, будет ли это в первой гонке, восьмой или 10-й, но могу сказать, что я помню, как гонщик чувствует себя, финишируя девятым или восьмым. Когда делаешь всё идеально и обгоняешь тех 12 пилотов, с которыми у тебя очень похожая машина, ощущение не сильно отличается от победы в Гран-при. Могу заверить вас, это мотивирует меня. Я буду сражаться с пилотами с большим опытом, такими как Фернандо Алонсо и Пьер Гасли. Это будет очень увлекательно. Это будет мотивировать меня», — сказал Сайнс на канале SoyMotor в YouTube.

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