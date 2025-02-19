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Фанаты освистали Хорнера на общей презентации всех команд Ф-1 в Лондоне — The Independent

Фанаты освистали Хорнера на общей презентации всех команд Ф-1 в Лондоне — The Independent
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер был освистан частью болельщиков во время общей презентации всех команд Формулы-1 в преддверии старта нового сезона. Она состоялась вчера, 18 февраля, в Лондоне (Великобритания). Об этом информирует The Independent.

Сообщается, что болельщики стали недовольно гудеть в адрес Кристиана, когда тот появился на сцене перед презентацией болида австрийской команды.

Напомним, перед прошлым сезоном в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. Позже он был оправдан.

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