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«Феррари» добилась большого прироста в темпе с новым болидом SF-25 — Corriere della Sera

«Феррари» добилась большого прироста в темпе с новым болидом SF-25 — Corriere della Sera
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Команда Формулы-1 «Феррари» добилась большого прироста в темпе с новым болидом 2025 SF-25, сообщает издание Corriere della Sera.

По информации ресурса, итальянский коллектив смог «снять» 0,4 секунды с круга относительно результатов конца 2024 года. На улучшение указывают и данные симулятора.

Напомним, сегодня, 19 февраля, «Феррари» проведёт заезды с Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном на домашней трассе во Фьорано (Италия). Первым на трассу выйдет Леклер, в 11:30 мск. Хэмилтон проведёт заезд во второй половине дня. Оба гонщика, как ожидается, ограничатся дистанцией в 100 км.

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»

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