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Хэмилтон — о новом болиде «Феррари»: он создан для меня и Шарля Леклера

Хэмилтон — о новом болиде «Феррари»: он создан для меня и Шарля Леклера
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после презентации всех команд «Королевских гонок» в преддверии старта нового сезона. Она состоялась вчера, 18 февраля, в Лондоне (Великобритания).

«Это был большой день для меня. Честно говоря, именно то, чего я так долго ждал. Никогда не думал, что у меня будет возможность оказаться здесь, вместе с «Феррари», так что я действительно благодарен за это и горжусь этим. Раньше я ездил на машинах, которые создавались под других, но этот был создан для нас с Шарлем», — приводит слова Хэмилтона Autoracer.

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