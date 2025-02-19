Новая «Феррари» дебютировала на трассе под управлением Леклера. Фото

Сегодня, 19 февраля, итальянская команда Формулы-1 «Феррари» проводит съёмочный день на своей домашней трассе во Фьорано. Первым за руль сел монегаск Шарль Леклер.

Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Другой гонщик «Скудерии» Льюис Хэмилтон появится на трассе во второй половине дня. Оба пилота выступят на болиде SF-25 и смогут проехать одинаковую дистанцию – 100 км. В преддверии тестов в Бахрейне это будет первая и единственная возможность опробовать болид на трассе, поэтому первоначальные отзывы и ощущения пилотов будут очень важны для команды.

«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию первых заездов «Феррари» в 2025 году на домашней трассе во Фьорано.

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