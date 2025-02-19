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Как будут выглядеть все болиды Формулы-1 в новом сезоне: 10 ливрей на 2025 год

Как будут выглядеть все болиды Формулы-1 в новом сезоне: 10 ливрей на 2025 год
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Вечером во вторник, 18 февраля, состоялась общая презентация всех 10 команд Формулы-1 в Лондоне. В рамках церемонии команды продемонстрировали ливреи, которые они будут использовать в новом сезоне Формулы-1. При этом часть команд показали вживую или на рендерах болиды 2025 года, в то время как другие ограничились демонстрацией ливрей на старой технике.

Наиболее кардинально изменилась раскраска болидов «Рейсинг Буллз»: теперь они стали преимущественно белого цвета. Больше белого стало и на автомобилях «Хааса». В «Альпин» уменьшили число неокрашенных поверхностей, ливрея стала полноценной сине-розовой. «Феррари» сохранила красный цвет, но его оттенок стал темнее, а у «Кик-Заубера» зелёный цвет стал более ярким.

Предлагаем вашему вниманию фотогалерею с лучшими изображениями ливрей команд Ф-1 на 2025 год.

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