Алонсо ответил, кто окажет больше пользы: Хэмилтон — «Феррари» или Ньюи — «Астон Мартин»

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу авторитетного конструктора команды Эдриана Ньюи, который приступит к выполнению обязанностей с марта этого года, и новоиспечённого пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Кто внесёт наибольший вклад в развитие своих команд: Эдриан или Льюис? Эдриан Ньюи всегда будет оказывать большее влияние, чем любой гонщик. Пилоты приходят и уходят. Не знаю, что Хэмилтон привнесёт в «Феррари», но это наверняка будет меньше того, что может привнести конструктор», — приводит слова Алонсо издание GPblog.

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