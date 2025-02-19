Норрис: в 2025 году гонки будут выигрывать команды вне топ-4

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

«Станет ли этот год один из самых конкурентных? Думаю, что все в Формуле-1 этого ждут. Правила не меняются, и когда это происходит, с каждым годом все становится ближе и ближе. Так было всегда.

Все было близко уже в конце прошлого года, люди начали замечать среднюю группу, а она составляет основную часть решетки. Остальные шесть команд, и это заметно, подбираются все ближе.

Как по мне, в этом сезоне победителями станут команды, не входящие в четверку лучших, то есть не «Макларен», «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл». И это хорошо для Формулы-1 и фанатов», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.