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Фредерик Вассёр: «Феррари» нацелена выиграть оба титула

Фредерик Вассёр: «Феррари» нацелена выиграть оба титула
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о предстоящем сезоне Формулы-1, признавшись, что команда будет нацелена на завоевание двух титулов: Кубка конструктора и победу в зачёте пилотов.

«Представление новой машины — захватывающий момент, повод для гордости для каждого в команде. Это были месяцы упорного труда всех в Маранелло, и мы восхищены увидеть его плоды в лице SF-25. В прошлом сезоне мы боролись за Кубок конструкторов до последнего поворота, а теперь нацелены отталкиваться от этого, начать с хорошего фундамента с целью выиграть оба титула.

У нас новый состав пилотов в лице Льюиса и Шарля, и мы чувствуем себя готовыми сделать ещё один шаг вперёд на высочайший уровень. Знаем, что можем положиться на энтузиазм наших болельщиков, которые всегда нас вдохновляют. Теперь пришло время сосредоточиться на работе — пусть за нас говорит трасса. Не могу дождаться старта сезона», — приводит слова Вассёра пресс-служба «Феррари».

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