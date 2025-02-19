Вассёр ответил, какую пользу переход Хэмилтона в «Феррари» окажет лично на него

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр выразил уверенность, что переход семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в команду положительно скажется на её перспективах. Также босс «Скудерии» признался, что опыт и подход Хэмилтона станут для него источником вдохновения.

«После прихода Льюиса в команду мы уже очень тесно работаем вместе, и я верю, что его опыт и подход станут для меня источником вдохновения. Я более чем готов физически и морально к новому сезону и не могу дождаться, когда окажусь на трассе, чтобы сделать всё, чтобы «Феррари» вновь была на вершине», — приводит слова Вассёра пресс-служба «Феррари».

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»: