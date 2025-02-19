Технический директор «Феррари» — o SF-25: мы изменили машину на 99%

Технический директор «Феррари» Лоик Серра высказался о новой машине 2025 года, получившей название SF-25.

«SF-25 — это эволюция SF-24, которая стала отличной стартовой площадкой для начала работы. При этом мы упорно потрудились и изменили машину на 99%, занимаясь эволюцией архитектуры с целью максимизировать производительность.

Самое очевидное из множества важных изменений — новая передняя подвеска с тягами. Мы можем ожидать очень плотной борьбы в новом сезоне, итоги будут определять тысячные доли секунды. Мы все нацелены на то, чтобы сделать максимум ради того, чтобы найти даже минимальную прибавку, которая может иметь значение. С нетерпением ждём того, чтобы оказаться конкурентоспособными с самой первой гонки», — приводит слова Серры пресс-служба «Феррари».