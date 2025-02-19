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Фернандо Алонсо — о новом болиде «Астон Мартин»: аэродинамика обновлена на 90-95%

Фернандо Алонсо — о новом болиде «Астон Мартин»: аэродинамика обновлена на 90-95%
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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от следующего сезона Формулы-1.

«Нужно быть осторожными в оценках. В автомобиле многое изменилось. Аэродинамика обновлена на 90-95%. Внешний дизайн изменился. Надеюсь, что мы сможем получить желаемые результаты. Но в прошлом году мы уже видели, что прибавило очень много команд, и в этом году я не ожидаю, что будет по-другому. Так что мы должны принимать правильные решения. В последние два года мы немного потеряли уверенность, но поняли, в чём заключались причины, и сейчас пытаемся стать лучше», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

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