Ферстаппен высказался о потенциале «Мерседеса», «Феррари» и «Макларена» в новом сезоне

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», поделился ожиданиями от следующего сезона «Королевских гонок». У Макса поинтересовались, можно ли считать «Мерседес», «Феррари», «Макларен» и «Ред Булл» четырьмя командами, которые в равной степени будут сражаться за подиумы и победы.

«Было бы здорово, но сейчас невозможно ответить на этот вопрос. Разве я неправ? Я пока не пилотировал машину. Никто не видел другие болиды, так что сейчас можно только догадываться. Честно говоря, думать об этом в данный момент – пустая трата времени», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Макс Ферстаппен пошутил про Супербоул: