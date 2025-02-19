«Мерседес» отреагировал на слухи о разрыве с одним из основных спонсоров

Команда Формулы-1 «Мерседес» опровергла слух о прекращении сотрудничества с одним из основных спонсоров, компанией Ineos, сообщает издание Racingnews365.

Напомним, Ineos принадлежит треть акций «Мерседеса», но в 2024 году команда попыталась её выкупить, что, по слухам, привело к разногласиям. Отметим, что на тот момент Ineos, известная по контрактам с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» и сборной Новой Зеландии по регби, появлялась в заголовках из-за судебных тяжб.

В минувший вторник СМИ также заметили, что логотип Ineos на новом болиде «Мерседеса» W16 стал меньше и сместился на менее видное место, однако представитель команды сообщил Racingnews365, что это не связано с прекращением сотрудничества.