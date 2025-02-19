Шарль Леклер заявил, что намерен стать чемпионом Формулы-1 в 2025 году

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер, комментируя презентацию нового болида SF-25, высказался о целях команды на предстоящий сезон.

«Восхищён презентацией SF-25. Каждый год мы упорно работаем, чтобы прибавить, вся команда безостановочно трудилась последние месяцы. В последнем сезоне была очень плотная борьба, мы были очень близки к завоеванию титула. В этом году наша цель ясна: мы хотим выиграть Кубок конструкторов, а моя личная задача — взять титул в личном зачёте», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».

Ранее «Феррари» показала дебют нового болида SF-25 на трассе во Фьорано (Италия).