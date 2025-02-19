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Представлены суперкары в честь победы «Макларена» в Кубке конструкторов Формулы-1

Представлены суперкары в честь победы «Макларена» в Кубке конструкторов Формулы-1
Суперкары линейки MCL38 Celebration Edition
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Компания McLaren Automotive представила особые версии суперкаров Artura и 750S, созданные в честь победы британцев в Кубке конструкторов Формулы-1 в 2024 году. В общей сложности в рамках линейки MCL38 Celebration Edition будет выпущено 18 автомобилей — по девять экземпляров каждой модели.

McLaren Artura MCL38 Celebration Edition

McLaren Artura MCL38 Celebration Edition

Фото: McLaren

Машины будут выкрашены в те же цвета, что и болиды «Макларена» в Формуле-1: Papaya Orange и Anthracite. Кроме того, карбоновые накладки на пороги подписаны лично пилотами Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, а в кабине автомобилей размещены памятные таблички с индексом MCL38, сделанные из карбоновых компонентов шасси Формулы-1.

McLaren Artura MCL38 Celebration Edition

McLaren Artura MCL38 Celebration Edition

Фото: McLaren

В «Макларене» напоминают, что Кубок конструкторов 2024 года стал уже девятым в истории Уокинга, и каждый из 18 автомобилей будет украшен узором из девяти звёзд в честь этих побед. По числу титулов в командном зачёте Формулы-1 «Макларен» сравнялся с «Уильямсом» и теперь уступает лишь «Феррари», на счету которой 16 Кубков конструкторов.

McLaren 750S MCL38 Celebration Edition

McLaren 750S MCL38 Celebration Edition

Фото: McLaren

Автомобили линейки MCL38 Celebration Edition были представлены в день общей презентации команд Формулы-1 на арене О2 в Лондоне. На ней состоялся официальный дебют болида MCL39 — наследника чемпионского «Макларена», который уже прошёл первую обкатку.

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