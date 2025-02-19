Марко ответил, что должен сделать Хэмилтон в «Феррари», чтобы бороться за титул

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о переходе британского гонщика Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«К этому нужно привыкнуть, но это увлекательно. Кто-то говорит, что Льюис уже давно вышел за пределы своего зенита? Я был бы осторожен с такими утверждениями. Если у Хэмилтона будет мотивация, он сможет продолжить с того же места, на котором остановился в 2021 году. Борьба, в которой он тогда участвовал, была впечатляющей. Однако «Феррари» должна быть конкурентоспособной. И Хэмилтону нужно улучшить выступление в квалификациях, что никогда не было его сильной стороной. Если он будет проигрывать Леклеру две-три десятых, ему всегда нужно будет отыгрывать несколько позиций. Это создаёт нагрузку на шины», — приводит слова Марко oe24.at.

В 2021 году Хэмилтон вёл напряжённую борьбу за титул с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, исход которой решился в последнем Гран-при сезона. Чемпионом в итоге стал нидерландец.

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»: