Макс Ферстаппен ответил на вопрос о потенциале «Ред Булл» в новом сезоне Ф-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем сезоне Формулы-1.

«Что ж, честно говоря, мы просто надеемся быть конкурентоспособными как команда. Если мы будем конкурентоспособны как команда, я уверен, мы сможем победить снова. В конце концов, мы действительно сильны и опытны. Думаю, мы продемонстрировали это в прошлом году, когда по-прежнему добивались максимальных результатов. Так что, да, давайте просто посмотрим. Будет интересно. Не знаю, насколько мы сильны в данный момент. Полагаю, никто этого не знает, но через несколько недель станет известно», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Макс Ферстаппен мстит сопернику, выбивая его с трассы: