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Льюис Хэмилтон впервые опробовал новый болид «Феррари». Фото

Льюис Хэмилтон впервые опробовал новый болид «Феррари». Фото
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Сегодня, 19 февраля, итальянская команда Формулы-1 «Феррари» проводит съёмочный день на своей домашней трассе во Фьорано. С утра за руль «Скудерии» сел монегаск Шарль Леклер. Во второй половине дня на трассу вышел британец Льюис Хэмилтон. «Чемпионат» предлагает посмотреть на фото британца за рулём болида итальянской команды.

Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Оба пилота появились на трассе на автомобиле SF-25. В общей сложности каждый из них может проехать одинаковую дистанцию – 100 км.

Недавно советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о переходе Хэмилтона в «Феррари», ответив, что должен сделать британец, чтобы бороться за титул.

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