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Инсайдер: ФИА осталась недовольна презентацией команд Ф-1 в Лондоне

Инсайдер: ФИА осталась недовольна презентацией команд Ф-1 в Лондоне
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Международная автомобильная федерация (ФИА) осталась недовольна презентацией команд Формулы-1, состоявшейся в ночь с 18 на 19 февраля мск в Лондоне (Великобритания), сообщает инсайдер Томас Махер.

«Источники сообщили о недовольстве ФИА вчерашним шоу на арене O2. И нет, не освистыванием ФИА, а освистыванием Макса Ферстаппена и Кристиана Хорнера. Групповая разобщённость считается в Ф-1 серьёзной проблемой, поскольку способствует травле в интернете. Организация очень серьёзно относится к этой теме, поскольку команды открыты касательно того, насколько отвратительной эта травля может быть», — написал Махер в социальных сетях.

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