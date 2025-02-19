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Хорнер прокомментировал слухи о предложении в 1 $ млрд для Макса Ферстаппена

Хорнер прокомментировал слухи о предложении в 1 $ млрд для Макса Ферстаппена
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на возможный контракт в более чем $ 1 млрд для его пилота Макса Ферстаппена, который, по слухам, предложили в «Астон Мартин».

«Послушайте, я знаю, что всем вам, ребята, нужно заполнить свои новостные колонки за зимний период. Но $ 1 млрд — это ошеломляюще большая сумма денег. Я не могу комментировать финансы других команд. Но, на мой взгляд, «Ред Булл» находится в относительно хорошем положении по сравнению с другими командами в Формуле-1.

Я уже говорил, что у Макса отличные отношения со всей командой. Мы должны предоставить конкурентоспособную машину и продолжать предоставлять ему платформу для достижения наивысших результатов, которых он добивался на протяжении последних почти 10 лет», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

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