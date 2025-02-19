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АвтоВАЗ зарегистрировал новый товарный знак. Это может быть название новой модели

АвтоВАЗ зарегистрировал новый товарный знак. Это может быть название новой модели
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В базе товарных знаков Федерального института промышленной собственности обнаружена заявка АвтоВАЗа на наименование Lada Tigris, сообщает «Российская газета». Согласно данным со страницы ФИПС, знак зарегистрирован в том числе для автомобилей, запасных частей и аксессуаров, а также игрушек и масштабных моделей транспортных средств.

Новый товарный знак АвтоВАЗа

Новый товарный знак АвтоВАЗа

Фото: ФИПС

Напомним, в конце января в ходе визита в Самарскую область расположенный в Тольятти завод АвтоВАЗ посетил президент России Владимир Путин. Главе государства продемонстрировали предсерийный экземпляр Lada Iskra, а также макеты двух кроссоверов, в данный момент известных как «Б+кросс» и «Т-134». Кроме того, среди перспективных моделей завода — минивэн «Б-Вэн», который станет альтернативой Largus.

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