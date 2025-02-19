Фредерик Вассёр назвал ключевой аспект в борьбе за титул Формулы-1 в сезоне-2025

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр обозначил ключевой аспект в борьбе за титул «Королевских гонок» в сезоне 2025 года.

«Если нам придётся дорабатывать нынешнюю машину, то это будут первые две гонки, а затем, я думаю, все переключат внимание на 2026 год. Не хочу сказать, что мы остановим развитие нынешнего болида, но мы будем больше сосредоточены на машине 2026 года.

Это означает, что первые гонки и первое обновление, которое каждая команда установит на болиде, будут иметь решающее значение для всего сезона. Так что наша задача — привнести что-нибудь эффективное на ранней стадии сезона», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.