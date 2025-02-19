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Экс-чемпион NASCAR Cup Series пообещал помочь Тому Крузу с продолжением фильма о гонках

Экс-чемпион NASCAR Cup Series пообещал помочь Тому Крузу с продолжением фильма о гонках
Джефф Гордон
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Четырёхкратный чемпион NASCAR Cup Series Джефф Гордон пообещал Тому Крузу помочь в работе над продолжением фильма «Дни грома», сообщает Associated Press. По словам Гордона, он уже обсудил проект с Томом Крузом, исполнителем главной роли в оригинальной картине, который, по слухам, намерен вернуться к образу гонщика Коула Трикла.

«Мы обсуждали это с Томом. Я хочу, чтобы он занялся этим проектом, и, если он станет реальностью, мы хотим быть его частью», — приводит слова Джордана агентство.

Фильм «Дни грома», в котором вместе с Томом Крузом сыграли Николь Кидман, Роберт Дювалл и Майкл Рукер, вышел в 1990 году и стал крупным хитом. Время от времени возникали слухи о работе над продолжением картины, но лишь в ноябре прошлого года Hollywood Reporter сообщила, что Круз провёл с Paramount первые переговоры о сиквеле.

Интересно, что в 1990 году Джефф Гордон дебютировал в соревнованиях под эгидой NASCAR. В общей сложности Гордон провёл в гонках NASCAR Cup Series почти четверть века, завоевал четыре чемпионских титула и трижды выигрывал «Дейтону-500». Гордон, признанный одним из величайших пилотов в истории гонок сток-каров, в данный момент занимает пост вице-президента Hendrick Motorsports, одной из топ-команд первенства.

Напомним, в июне 2025 года состоится мировая премьера художественного фильма о Формуле-1.

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