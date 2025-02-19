Тото Вольф и Фредерик Вассёр подкололи друг друга по поводу Льюиса Хэмилтона

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф и его коллега из «Феррари» Фредерик Вассёр обменялись колкими шутками в эфире BBC, отвечая на вопрос о семикратном чемпионе «Королевских гонках» Льюисе Хэмилтоне и его частых замечаниях в адрес коллектива.

«Я думаю, теперь это [частые замечания Хэмилтона] — головная боль Фреда. А по поводу того, что я вижу Льюиса в цветах «Феррари»… как если бы вы развелись по-хорошему, вы остались друзьями, но потом, когда вы впервые видите её с новым партнёром, это немного...» — сказал Вольф.

«Разве вы не должны выплачивать пособия, когда разводитесь? Или что-то в этом роде», — отшутился Вассёр.

«Но ведь он снова женится! Что ж, это всё же ваша проблема теперь», — добавил Вольф.