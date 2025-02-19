Шварцман прокомментировал тесты IndyCar, в которых показал шестое время

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, являющийся пилотом команды «Према», прокомментировал результаты тестов IndyCar, в которых показал шестое время в своей группе, а его партнёр Каллум Айлотт — пятое в своей.

«В целом эти два дня прошли очень позитивно. В первый день мы сосредоточились на настройке машины и сборе данных, а не на самих заездах, и позже Каллум продолжил совершенствовать настройки. Второй день мы начали с гоночной симуляции, и для меня это был хороший опыт, позволяющий лучше почувствовать машину на длинных трассах.

Днём условия были совсем другими, гораздо более ветреными, но даже в этих условиях машина чувствовала себя вполне прилично. Есть несколько вещей, которые нужно исправить и улучшить, но мы не так далеко от идеального диапазона. Давайте посмотрим, что будет в Санкт-Петербурге [Флорида]. Однако здесь мы проехали довольно много кругов, что дало инженерам положительные результаты. Теперь мы продолжим свою работу и выясним ещё кое-что, а затем вернёмся сильнее к гонкам», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.

Пилоты выступали два дня и были поделены на две группы. Шварцман по итогам тестов проехал 74 круга за рулём болида «Премы».