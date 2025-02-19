Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Цунода — о штрафах за мат: теперь я буду ругаться в жизни чаще

Цунода — о штрафах за мат: теперь я буду ругаться в жизни чаще
Аудио-версия:
Комментарии

Японский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», Юки Цунода высказался о штрафах за нецензурную лексику.

«Лично для меня экспрессивные выражения – это то, что показывает вашу индивидуальность. Очевидно, что всегда есть допустимый предел. Когда вы достигнете этого порога, то тогда это может оказаться очень токсичной фразой, и это не то слово, которое хотелось бы услышать людям от вас.

В целом в любом спорте, я думаю, не только мы ругаемся, но и у нас есть соответствующая подготовка [для СМИ], чтобы не выражаться грубыми выражениями много. Возможно, я буду ругаться чаще [в повседневной жизни], чем раньше, потому что сейчас я не могу так выражаться в гонках, поэтому я постараюсь не лукавить и не быть оштрафованным», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.

Материалы по теме
Фредерик Вассёр назвал ключевой аспект в борьбе за титул Формулы-1 в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android