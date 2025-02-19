Цунода — о штрафах за мат: теперь я буду ругаться в жизни чаще

Японский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», Юки Цунода высказался о штрафах за нецензурную лексику.

«Лично для меня экспрессивные выражения – это то, что показывает вашу индивидуальность. Очевидно, что всегда есть допустимый предел. Когда вы достигнете этого порога, то тогда это может оказаться очень токсичной фразой, и это не то слово, которое хотелось бы услышать людям от вас.

В целом в любом спорте, я думаю, не только мы ругаемся, но и у нас есть соответствующая подготовка [для СМИ], чтобы не выражаться грубыми выражениями много. Возможно, я буду ругаться чаще [в повседневной жизни], чем раньше, потому что сейчас я не могу так выражаться в гонках, поэтому я постараюсь не лукавить и не быть оштрафованным», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.